Fiorentina, Prandelli cambia ruolo al deludente Amrabat. Corriere Fiorentino: "Avanti tutta"

vedi letture

L'acquisto più oneroso del 2020 della Fiorentina porta il nome di Sofyan Amrabat, accolto in estate dopo averlo bloccato a gennaio. Fin qui il centrocampista marocchino però non ha rispettato le aspettative e ha deluso in un ruolo non suo. E' proprio per questo che Prandelli gli cambierà ruolo. A scriverlo è il Corriere Fiorentino, che all'interno delle sue pagine sportive titola così: "Avanti tutta".