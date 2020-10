Fiorentina, Ribery torna da capitano. Il QS: "Titolare contro la Roma"

Franck Ribery tornerà da titolare contro la Roma. E lo farà con la fascia al braccio, poiché mancherà German Pezzella. I fastidi alla caviglia e il risentimento muscolare che lo avevano messo ko a poche ore dalla gara con l’Udinese sono solo un pallido ricordo per Franck Ribery. L’occasione per rifarsi già domani è assai ghiotta e il palcoscenico dell’Olimpico è il migliore per un fuoriclasse come lui. La cornice nella Capitale sarà desolatamente diversa ma non per questo Ribery ha intenzione di privarsi della prima gioia stagionale: oltre al gol (che gli manca dal 27 giugno a Roma, contro la Lazio), l’ex Bayern va anche alla ricerca dei primi 90’ completi, visto che nelle tre gare fin qui disputate ha sempre dovuto alzare bandiera bianca prima del triplice fischio. A scriverlo è La Nazione.