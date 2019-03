© foto di Tommaso Bonan

"Ora o mai più". Questo il titolo dell'edizione odierna del La Nazione in merito all'impegno della Fiorentina stasera in campionato. I viola a Cagliari nell'aniticipo cercano la vittoria: unico modo per riprendere il cammino verso l'alta classifica. Chiesa gioca, torna Norgaard.