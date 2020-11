Fiorentina su Balotelli? La Nazione: "Idea bocciata subito da tutti all'interno del club"

È quasi tutto pronto per il (nuovo) debutto sulla panchina della Fiorentina di Cesare Prandelli. Il tecnico deve ancora sciogliere un nodo in attacco: Cutrone, provato da titolare per tutta la settimana, e Vlahovic, reduce da un gol in Nazionale, sono in competizione per un posto. A proposito di attacco, La Nazione svela come Balotelli, di cui si era vociferato nelle scorse settimane, non rientri nei piani della società: "Le informazioni all'interno del club viola convengono con una decisione che supera qualsiasi strategia di calciomercato - si legge -. La voce si era autoalimentata anche a causa dei vecchi rapporti di stima fra Prandelli e SuperMario, definitivamente ammainati poi dopo l'amarissimo addio alla Nazionale". Non c'è ragione, secondo il quotidiano, di lanciarsi in uno dei molti tentativi di recuperare un talento che negli ultimi anni si è quasi del tutto spento: "Supermario nel frattempo si allena con il Franciacorta (Serie D), mentre la Fiorentina pensa molto al Benevento e zero a lui", chiosa La Nazione.