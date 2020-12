Fiorentina, torna Commisso. Il QS-La Nazione: "Tutti i piani di gennaio"

Il QS-La Nazione fa un punto per quanto riguarda il da farsi in casa Fiorentina: "Tutti i piani di gennaio". In queste ore, tanto per cominciare, il presidente Commisso sta organizzando il suo rientro a Firenze, dove resterà tre o quattro settimane. Il primo summit di mercato è previsto dopo le gare con Bologna e Lazio. Pradè dovrà sfoltire la rosa e per ora l'unica certezza è la partenza di Cutrone. Richieste anche per Saponara (Parma, Spezia e Crotone), mentre Montiel andrà a giocare in B. I viola valuteranno altre opzioni anche in base alle eventuali offerte per giocatori come Pulgar e Duncan. In attacco occhio a Caicedo, definito in rapporti non proprio distesi con Inzaghi (ieri mattina segnalato u confronto molto teso a Formello).