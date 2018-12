Fiorentina, tornano i cori contro i Della Valle

© foto di Federico De Luca

Tuttosport in edicola questa mattina riporta le dichiarazioni del tecnico viola Stefano Pioli dopo il ko subito ieri sera in casa con la Juve: "Stiamo tutti male", ha detto il tecnico gigliato. Al Franchi - si legge - tornano e risuonare i cori contro Della Valle, sollecitati a spendere e ad andarsene. Non succedeva dalle prima gare di campionato, solo che allora erano apparsi stonati perché lanciati dopo una vittoria. Stavolta invece il pubblico non fischia gli ultrà contestatori, evidentemente condividendo quegli slogan partiti dopo il rigore del 3-0.