Fiorentina-Udinese, Corr.Fiorentino: "Lafont-Scuffet, guanti che pesano"

© foto di Giacomo Morini

"Guanti che pesano". Questo il titolo che offre il Corriere Fiorentino in vista di Fiorentina-Udinese, mettendo di fronte Alban Lafont e Simone Scuffet. Un duello tra talenti: sogni, parate e la pressione da gestire per i due estremi difensori in campo domani al Franchi per la sfida tra i viola e i bianconeri.