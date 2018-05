Fiorentina, un altro mese per la perizia su Astori

Ci vorrà ancora un mese per il deposito della perizia medica sulla morte di Davide Astori. Su La Gazzetta dello Sport, questa mattina, si torna a parlare della tragica scomparsa del capitano viola, e in particolare delle indagini relative alle cause della sua morte: i medici legali che - si legge sulla rosea - erano stati incaricati dai magistrati di svolgere l'autopsia sul corpo di Astori hanno, infatti, chiesto alla procura di Udine una proroga di trenta giorni per svolgere ulteriori accertamenti.