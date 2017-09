Foggia, La Gazzetta del Mezzogiorno: "La missione è cancellare Pescara"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La missione del Foggia è cancellare Pescara". Titola così l'edizione odierna de La Gazzetta del Mezzogiorno in merito alla prossima sfida del club pugliese. I ragazzi di Stroppa stasera affronteranno infatti la Virtus Entella per cercare di dimenticare l'esordio da incubo col Delfino (sconfitta per 5-1).