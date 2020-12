Fonseca vuole una punta a gennaio. Il Messaggero: "El Shaarawy il primo obiettivo"

Il Messaggero oggi in edicola fa il punto sul mercato della Roma, titolando: "El Shaarawy primo obiettivo". Mister Fonseca insiste: a gennaio serve una punta. Pedro e Mkhitaryan hanno rispettivamente 33 e 31 anni. Dzeko 34, e Mayoral è ancora acerbo. Il profilo individuato è quello di Stephan El Shaarawy. 28 anni e pronto a lasciare la Cina per mettersi a disposizione del CT Mancini per l'Europeo. A Shangai guadagna 14 milioni l'anno per tre anni, a Roma arriverebbero a 2.5 più bonus. L'alternativa si chiama Bernard Duarte, 28 anni e jolly offensivo dell'Everton. C'è anche l'opzione Papu Gomez, ma l'Atalanta vuole 10 milioni di euro.