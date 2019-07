© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

"«Il Palermo in Serie D un colpo al cuore»": titola così il Corriere dello Sport l'intera pagina dedicata al Palermo, scomparso dal professionismo. Parla poi l'ormai ex direttore: "Foschi: Avevo capito che qualcosa non andava e ho tentato di trovare delle soluzioni. E ora la vivo male".