Fra Italia e mercato, "Kean è già un caso" titola il Corriere dello Sport

"Kean è già un caso" titola il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Moise di nuovo titolare in azzurro e Raiola avverte la Juve. Il procuratore mette Moise sul mercato. 'Deve giocare sempre, voglio valutare bene. Insigne? C'è tempo...'". Sulla sfida di stasera contro il Liechtenstein: "Mancini chiede gol e spettacolo. Il ct lancia l'Italia: 'Non mi fido, bisogna segnare subito'. Gioca Quagliarella, dentro anche Sensi".