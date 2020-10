Francia-Portogallo è Mbappé contro CR7. L'apertura di L'Equipe: "Sfida spietata"

Non solo l'Italia: alle ore 20,45 di stasera, nel programma di Nations League, scendono in campo anche Francia e Portogallo. Una partita che sarà anche l'occasione per vedere in campo due assi del calibro di Kylian Mbappe e Cristiano Ronaldo, fenomeni delle due sponde cui è dedicata la prima pagina de L'Equipe di oggi. "Sfida spietata", il titolo scelto dal quotidiano sportivo francese più noto al mondo.