Frattura Gomez-Gasp, La Gazzetta dello Sport: "Il Papu chiederà di andarsene gratis"

La Gazzetta dello Sport torna sulla frattura tra Gomez e Gasperini: "Il Papu chiederà di andarsene gratis". Da come scrive quasi ufficializza che rimarrà "l'altro", Gasperini, e se ne andrà "l'uno", ovvero lui: rottura e dunque addio, fino a prova contraria. Si era capito. Il Papu non ha fatto un favore all'Atalanta, che si ritrova un (per ora) separato in casa che parla di andarsene. Ieri sera un summit con il suo agente è servito a pianificare la strategia per le prossime settimane. Se non verrà ricomposta la frattura con Gasperini, l'argentino spera di avere il via libera dalla famiglia Percassi: dopo aver rinunciato a varie opportunità, anche in Italia, nelle scorse stagioni, proverà a chiedere una (complicata) lista gratuita. Però Inter, Milan e Roma hanno già dato una sbirciatina e a Parigi c'è Di Maria che spinge per l'arrivo di Gomez al PSG. Delle varie proposte già arrivate da campionati extraeuropei, invece, lui non vuol sentire parlare.