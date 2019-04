© foto di Simone Bernabei

L'Eco di Bergamo propone un'intervista a Remo Freuler, centrocampista svizzero dell'Atalanta: "L'Europa? Niente calcoli e andiamo a tutta", le parole scelte come titolo per raccontare il pensiero del 26enne. Che poi, visto il buon momento, ci tiene a sottolineare la pericolosità della squadra di Sinisa Mihajlovic: "Il Bologna è insidioso, gioca bene ed è in gran forma".