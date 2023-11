Friedkin torna per il futuro della Roma, il Corriere dello Sport: "Indetta una riunione importante"

Dn Friedkin è sbarcato nella Capitale lunedì, dopo un'assenza di circa un mese. Il presidente della Roma è volato in Italia per pianificare quello che è il futuro del club giallorosso e come scrive il Corriere dello Sport ha indetto una riunione importante per fare il punto su quelli che sono i temi attuali in casa giallorossa, ma anche quelli futuri.

Punto uno: José Mourinho. Nessun contatto per il rinnovo

Il primo punto da affrontare sarà il futuro di José Mourinho, che in estate andrà in scadenza e che rischia di lasciare la Roma nel suo terzo anno. Al momento non sono da segnalare contatti per il rinnovo del tecnico portoghese, che sembra ogni giorno più lontano dalla Capitale. Mou è corteggiatissimo in Arabia Saudita e Friedkin non sembra intenzionato a proseguire con l'allenatore. I risultati possono comunque ribaltare la situazione, ma il presidente è irritato per alcune dichiarazioni del portoghese, tra cui la polemica sul calendario.

Anche Tiago Pinto in bilico

Ma non solo Mourinho, a giugno andrà a scadenza anche Tiago Pinto, che ha in mano l'area tecnica giallorossa. Rispetto al connazionale Mou, la posizione di Pinto sembra essere più solida, ma a sua volta saranno i risultati a deciderne il futuro. La corsa al quarto posto e la valorizzazione dei calciatori saranno l'ago della bilancia che segnerà la permanenza (o meno) di Pinto a Roma e ad inizio 2024 anche il suo destino sarà segnato, in un modo o in un altro.