Frosinone, Ciociaria Oggi: "Longo crede all'impresa al Tardini"

Il Frosinone scenderà in campo domani alle ore 15 a Parma, mentre Ciociaria Oggi in edicola riserva spazio alla formazione laziale in prima pagina. "Longo crede all'impresa al Tardini", il titolo del quotidiano che sottolinea l'importanza della partita in trasferta per la formazione seconda in classifica nel campionato di Serie B.