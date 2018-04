Frosinone, Ciociaria Oggi: "Squadra nuova nella testa e nel modulo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Contro lo Spezia un Frosinone nuovo nella testa e nel modulo". Titola così Ciociaria Oggi in merito alla formazione di Moreno Longo, che domani ospita la formazione ligure. Una sola vittoria nelle ultime cinque gare in Serie B per i ciociari, che devono necessariamente ripartire per continuare ad ambire alla promozione diretta in A.