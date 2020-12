Frosinone e Salernitana tallonano l'Empoli: corsa per la vetta. Le aperture dei quotidiani

Il big match di giornata tra Frosinone e Salernitana non è andato oltre lo 0-0, ma le due formazioni continuano ad avere il fiato sul collo dell'Empoli, che quest'oggi scenderà in campo contro il ChievoVerona: intanto, però, i campani hanno raggiunto l'aggancio, il Frosinone di Alessandro Nesta, che ieri ha festeggiato le 100 panchine tra i pro, è al secondo posto.

Di questo ne ha parlato La Gazzetta dello Sport: "Nesta arriva a 100 senza il sorpasso. Salernitana, pari per tornare prima". "Il Frosinone non va oltre una traversa. Castori regge, ci prova ma perde Djuric".

Il Corriere dello Sport lancia poi "L’orgoglio di Nesta. Castori non si batte", aggiungendo che "Il Frosinone e la Salernitana si affrontano con grande determinazione. Rohden grazia Belec. Campani sempre in gara".

"Ambizioni a confronto, e alla fine intatte, allo Stirpe nel secondo anticipo della 13ª giornata tra un Frosinone ancora in emergenza e ancora colpito dal Covid e una Salernitana nuovamente convincente dopo il bel pari con il Lecce", la chiosa finale.

Tuttosport apre invece: "Il Frosinone non sfonda". E aggiunge dopo: "Con la Salernitana i laziali ci provano e centrano la traversa con Rohden ma devono accontentarsi di un punto".

Spazio poi alla stampa locale. "Un punto d'alta quota", questa l'apertura de Il Messaggero - ed. Frosinone che aggiunge poi: "I giallazzurri creano diverse occasioni che non riescono a capitalizzare: Rohden fermato anche dalla traversa. Canarini a un punto dalla vetta occupata da Empoli e Salernitana".

Sul versante campano, Il Mattino - ed. Salerno: "«Un punto che fa autostima»". E aggiunge: "La Salernitana esce indenne dallo scontro con un'altra big. Bocchini visibilmente soddisfatto: abbiamo fatto bene".