Il Frosinone di Moreno Longo si prepara per la ripresa del campionato, che vedrà i ciociari a San Siro contro l'Inter. Il quotidiano Ciociaria Oggi titola in prima pagina in merito alla formazione laziale: "Ciano e Soddimo a forte rischio per la gara di sabato". Il tecnico, dunque, potrebbe fare i conti con queste due assenze.