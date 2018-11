Il Frosinone prepara la prossima delicata sfida di campionato. "Oggi Ciano torna in gruppo. Con il Cagliari vuole esserci" si legge all'interno delle pagine sportive di Ciociaria Oggi: "Il fantasista sta per riunirsi ai compagni. Le sue qualità possono fare la differenza in una gara equilibrata come quella con i sardi". Nota negativa: si ferma il difensore Capuano. Nel taglio basso: "Uno stadio pieno per sostenere il Leone" è il comunicato della Curva Nord.