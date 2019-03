© foto di Gaetano Mocciaro

"Contro il Genoa un punto conquistato da Leoni" è il taglio alto che Ciociaria Oggi dedica al Frosinone, che strappa un prezioso pareggio a "Marassi" e resta in corsa salvezza. "Il Frosinone torna da Genova con un pareggio più che meritato. Prestazione di squadra encomiabile soprattutto in considerazione del fatto che per oltre un'ora i giallazzurri hanno giocato con un uomo in meno per l'evitabile espulsione di Cassata".