Frosinone, Ciociaria Oggi: "Esame Cagliari"

© foto di Busca Security

"Esame Cagliari", scrive questa mattina Ciociaria Oggi nelle suo speciale Qui Stadio. Tre punti per arrivare in doppia cifra in classifica e sbloccarsi in casa: questa la missione di oggi pomeriggio del Frosinone. Solamente con una vittoria il club ciociaro può continuare a stare a ridosso della zona salvezza e affrontare con più serenità i difficili impegni che attendono i canarini in questo mese di dicembre.