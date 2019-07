© foto di Pierpaolo Matrone

Ciociaria Oggi nella sua edizione odierna di sofferma sul mercato del Frosinone e non solo. "Su Ciano piomba il Verona", si legge in prima pagina, apprendendo che gli scaligeri si sono mossi con un sondaggio per il fantasista ex Napoli. Altro titolo, poi, sull'amichevole in programma per il pomeriggio: "Oggi test contro il Rieti".