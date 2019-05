Frosinone, Ciociaria Oggi: "L'esordio di Pinamonti al Mondiale U20"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Ciociaria Oggi apre con un titolo dedicato ad Andrea Pinamonti, che oggi comincerà la sua avventura al Mondiale Under 20: "Oggi l'esordio di Pinamonti". L'attaccante di proprietà dell'Inter ma in prestito al Frosinone in questa stagione, sarà una delle punte di diamante della formazione azzurra, chiamata a difendere il terzo posto ottenuto nell'ultima edizione. Spazio anche al prossimo impegno del Frosinone, che chiuderà il campionato contro il ChievoVerona in una sfida tra due formazioni già retrocesse: non ci sarà Luca Paganini.