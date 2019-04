© foto di Gaetano Mocciaro

"Arriva il Parma. C'è da salvare la faccia" titola Ciociaria Oggi nell'edizione odierna. Dopo il ko con la SPAL i canarini sfidano i ducali. All'interno delle pagine sportive: "Le scelte di Baroni inspiegabili. Contro la SPAL il tecnico avrebbe dovuto mandare in campo una formazione più collaudata. Inadeguata la decisione di non schierare, in una gara da vincere a tutti i costi, il cannoniere Ciano".