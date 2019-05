Frosinone, Ciociaria Oggi: "Sabato probabile tridente: dal 1' Dionisi"

© foto di Alessio Del Lungo

Questo il titolo che Ciociaria Oggi dedica, nella parte centrale del giornale in edicola questa mattina, al Frosinone: "Contro il Chievo si punta al tridente. Dionisi in campo dal primo minuto". I gialloblù davanti dovranno sopperire all'assenza di Andrea Pinamonti impegnato in Polonia per il Mondiale con l'Italia Under 20.