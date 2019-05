Frosinone, Ciociaria Oggi: "Squadra top secret"

© foto di Daniel Uccellierii

"Squadra top secret", con questo titolo Ciociaria Oggi apre le sue pagine sportive. Baroni ha anticipato soltanto il modulo iniziale, che sarà sempre il 3-5-2. Alla lista degli infortunati si aggiunge anche Gori. Pinamonti è tornato affaticato dallo stage con la Nazionale di Roberto Mancini e inizialmente potrebbe partire dalla panchina. Sammarco in vantaggio su Maiello per la regia, in attacco torna Ciano reduce da squalifica.