© foto di Gaetano Mocciaro

Ciociaria Oggi torna sulla sfida di sabato fra Frosinone e Roma: "Errori evitabili" si legge all'interno delle pagine sportive: "C'è ancora rammarico in casa Frosinone per l'ingiusta sconfitta di sabato contro la Roma. Ma i canarini devono fare il mea culpa per le tre reti letteralmente regalate alla formazione giallorossa".