© foto di stefano tedeschi

Domenica è arrivata la matematica certezza della retrocessione in Serie B per il Frosinone e così si comincia a pensare alla prossima stagione. Ciociaria Oggi titola infatti così: "Tecnico e calciatori sotto esame in questo finale di campionato": nelle tre restanti giornate di massima serie si dovranno valutare tutti i giocatori per decidere su quali basi ripartire nella prossima stagione, con il tecnico Marco Baroni in prima fila. Testa già alla sfida di domenica contro l'Udinese.