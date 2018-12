© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Partenopei mai battuti. Anche grazie agli arbitri". Vis polemica sulle pagine interne di CiociariaOggi, che presenta la sfida tra Frosinone e Napoli parlando anche di "aiutini" in favore della squadra partenopea. Vecchie ruggini passate, da una sfida in B del 2006 sospesa da Orsato per lancio di petardi dalle curve del San Paolo e poi ripresa, per arrivare a una gara in Serie C dove a giudizio del quotidiano l'arbitro Gervasoni non espulse Giubilato, difensore azzurro all'epoca.