Per Andrea Pinamonti nulla di grave: dopo aver dovuto dare forfait per l'Under 21, si temeva qualcosa di serio per il giovane attaccante del Frosinone, ma CiociariaOggi rassicura nelle proprie pagine sportive: niente di grave per l'attaccante di scuola Inter, mentre ora c'è da fare i conti con lo stop di Mirko Gori, ancora da valutare.