Futuro Dybala. La Gazzetta: "La clausola e l’addio: resta solo con un progetto ambizioso"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Paulo Dybala alla Roma. l’argentino ha una clausola di rescissione da 20 milioni valida solo per l’Italia e da 12 milioni per tutto il resto del mondo. Ma se la proprietà deciderà di far scattare l’aumento previsto dal contratto in corso, portando l’ingaggio da 4,5 milioni a 6 milioni, la clausola sarà disinnescata. Ovvero: qualora la Roma decidesse di cederlo, lo farebbe solo alle proprie condizioni. E allora giustamente l’attaccante si chiede: arriveranno offerte? E da chi? E il club le ascolterà? Oltre a tutto ciò, pesa la variabile Mourinho. La presenza dello Special One allo stesso tempo è determinante e non indispensabile.