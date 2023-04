Futuro Milinkovic Savic. Il Messaggero: "Mancano offerte: può restare senza rinnovo"

La Lazio si affida a Milinkovic Savic e a Luis Alberto nella prossima gara con il Torino. Il centrocampo ruota attorno a loro due, scrive Il Messaggero. Sono la chiave di tutto, del presente, del passato e del futuro. La Lazio non vuole perdere Milinkovic a parametro zero, deve cederlo, ma al momento mancano le offerte di Arsenal e Newcastle da 40 milioni, cifra sotto la quale non transige Lotito. E se Sergej dovesse restare senza rinnovo? Potrebbe restare Luis Alberto. Ma il club avrebbe bisogno di trovare altrove ulteriore denaro per ossigenare il bilancio e accontentare pure Sarri con almeno 4 acquisti funzionali al suo progetto.