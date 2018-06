Futuro Sarri, Gazzetta dello Sport: "Mare, dubbi e Chelsea"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mare, dubbi e Chelsea. Maurizio vive in attesa, scrive la Gazzetta dello Sport che racconta il limbo dell'allenatore ancora sotto contratto col Napoli che è nelle Marche in vacanza e attende novità da Londra. Il tecnico aspetta una chiamata dal Chelsea ed in quel caso - si legge - potrebbe chiedere a Gianfranco Zola, con il quale ha avuto più di un contatto, di fargli da vice, ma è preoccupato che se non dovesse sbloccarsi qualcosa potrebbe restare fermo. E la sua storia professionale testimonia di come abbia fallito quando è subentrato in corso d'opera. Fuori dalle virgolette - si legge - spiegano che se potesse rifarebbe comunque le stesse cose e che il temporeggiare era motivato dalla volontà di spingere il presidente De Laurentiis a costruire una squadra più forte.