Galliani al Corriere della Sera: "Il Monza la nostra Itaca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Io e Silvio in astinenza da calcio, il Monza sarà la nostra Itaca". Con questo titolo, il Corriere della Sera oggi in edicola apre la chiacchierata con Adriano Galliani, attuale Senatore di Forza Italia pronto a rientrare nel mondo del calcio. "Dopo il Milan - ha detto l'ex ad rossonero - per me e Silvio Berlusconi era l'unica sfida possibile".