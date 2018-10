Ganz al QS-Sport: "Da anni non vedevo un derby così bello"

© foto di Bonan

"Da anni non era così bello". Questo il titolo dell'intervista rilasciato da Maurizio Ganz al QS-Sport in vista del derby tra Inter e Milan. L'ex attaccante, ex di entrambe le squadre, avverte le due squadre: "Chi perde è nei guai. E attenti a Cutrone e Keita, possono sorprendere", le parole evidenziate in prima pagina.