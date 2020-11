Garanzini su La Stampa: "Juve senza ritmo né convinzione. Dybala brutto anatroccolo"

"Juve senza ritmo né convinzione. Dybala brutto anatroccolo" scrive Garanzini su La Stampa tornando sul 2-1 della Juventus contro un "modesto" Ferencvaros. "Contava il risultato ma questi alti e bassi in una squadra in costruzione - scrive Garanzini - inquietano. Se formalità doveva essere, formalità non è stata. Anzi, nel primo tempo la Juve ha tirato in porta 2 volte. La Juve manteneva, in apparenza, il controllo del gioco, ma senza ritmo e e ancor meno idee. Sono mancati gli spunti ed è mancato come il pane Morata".