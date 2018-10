Garanzini su La Stampa: "Napoli, è mancato il miglior Insigne"

Antonio Conte e il Real Madrid, prove di avvicinamento. L’allenatore si trova a Londra, dove sta risolvendo le vicende burocratiche con il Chelsea e la questione legata alla buonuscita. Sono ore importanti e per le 19 è previsto il Consiglio d’Amministrazione in casa Real Madrid....

TMW - Conte a Londra, incontro con il Chelsea. Real in attesa: le ultime

Napoli, pochi spettatori per la Roma: meno di 30 mila per il big match

Napoli, Ghoulam convocato ma ancora ai box: un mese per il campo

Samp, Giampaolo: "Non voglio concedere alibi alla mia squadra"

Milan, distorsione alla caviglia per Calabria

Sampdoria, Saponara: "Segnare e non vincere. Gioia e amarezza"

Oggi in TV, il posticipo di A: stasera Lazio-Inter

Di Caro sulla Gazzetta: "Gattuso come Sandokan, la tigre è viva"

Repubblica e la Serie A: via al progetto tv della Lega dal 2021

Gigi Garanzini, sulle colonne de La Stampa, analizza l'ultima giornata di campionato. Dove non sono arrivati "i fuochi d'artificio del pomeriggio al Camp Nou, questo no, ma una serata di qualità. Che ha ridato ossigeno a Gattuso e al suo Milan, ed è costata due punti al Napoli tornato a meno sei dalla capolista Juventus. Le è mancato il miglior Insigne, quello che negli ultimi due-tre turni aveva indossato i panni del goleador".

