Garlando alla Gazzetta: "Occhio al Milan: è potente, bello e sorride spesso"

Nel suo consueto fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando ha parlato della crescita mostrata dal Milan in queste prime giornate di campionato: "Il Milan di sabato è stato impressionante per tre buone ragioni. La prima: la potenza. Il Toro è squadra fisica, da corsa e combattimento che nella stagione scorsa ha battuto due volte il Diavolo. Stavolta Pioli l’ha spazzato via con una spallata, quasi senza accorgersene. È già forte la curiosità di scoprire che razza di derby sarà il prossimo, del 16 settembre. Ora le milanesi sembrano pugili della stessa categoria. Una stagione fa: no".

Garlando prosegue: "Seconda ragione: il gioco. Quasi sorprendente lo stato d’avanzamento dei lavori nel cantiere di Pioli, nonostante tanti uomini nuovi e tante idee nuove da mettere a posto. Qui può illuminare il confronto con la Juve. Anche Allegri ha lavorato a idee nuove, col vantaggio di avere meno innesti da compiere. Ma, dopo il buon esordio di Udine, ieri ha fatto due passi indietro contro il Bologna che il Milan aveva battuto in scioltezza".

In chiusura: "Terza nota di merito per il Milan, che promette futuro: l’entusiasmo. Se a Torino si sono rivisti il muso lungo di Chiesa sostituito e il nervosismo di Vlahovic, servito male, sabato a San Siro sorridevano tutti. Troppo presto per azzardare sentenze, ma s’intuisce l’empatia ambientale che ha caratterizzato la stagione dello scudetto. Merito di Pioli che ha lanciato subito i nuovi e proposto nuove soluzioni tattiche. In ogni professione, la ripetitività intristisce, il cambiamento stimola la fantasia. Questo Milan in campo si diverte".