Gazzetta: “Adl, Sarri e Napoli resistente alle sirene”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro è Inglese (prenotato dal Chievo) ma il Napoli, sia chiaro, ha fatto davvero sul serio per Domenico Berardi. Sul piatto il presidente Aurelio De Laurentiis martedì sera era pronto a mettere l’equivalente di 40 milioni di euro. Vale a dire la cessione di Zapata (valutato 20 milioni), con l’aggiunta di altri 20 milioni di euro, riporta La Gazzetta dello Sport. Insomma, il club campano era pronto all’acquisto immediato del mancino calabrese, ma con la clausola di lasciarlo per questa stagione in prestito alla società emiliana. Inoltre il club ha rifiutato 100 milioni per Insigne e 65 per Koulibaly.