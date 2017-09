Gazzetta: “Aspettando Schick, la Roma riacquista il miglior Florenzi”

© foto di Federico Gaetano

Aspetti Schick e intanto ti godi Florenzi, l’altro colpo del mercato giallorosso. Già, perché l’attesa ieri era tutta per Patrik Schick, ma Di Francesco per un po’ l’ha messo da parte, nascondendolo, quasi a voler far salire l’ansia di vedere in campo il giocatore più pagato di sempre nella storia della Roma, spiega La Gazzetta dello Sport. Nel frattempo, però, l’amichevole con la Chapecoense aveva già messo in mostra alcune novità. Come il ritorno in campo di un buonissimo Florenzi e l’abbattimento dei tanti luoghi comuni su Eusebio Di Francesco. Alla faccia del (presunto) integralismo, il tecnico giallorosso ha provato la difesa a tre.