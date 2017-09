Gazzetta: “Big a spasso: da Cassano-Gila a Rossi e Diamanti”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A caccia di una squadra. Il mercato ha chiuso i battenti, ma le nostre squadre potranno ancora tesserare i giocatori senza contratto fino a fine mese (al 31 marzo per chi è senza squadra da prima del 30 giugno). Antonio Cassano è il grande nome che guida la truppa dei calciatori in cerca di una nuova opportunità, riporta la Gazzetta dello Sport. Giuseppe Rossi si allena negli States ma potrà rientrare in campo solo a gennaio. In Italia non ci sono offerte e l’attaccante alla soglia dei 30 anni potrebbe decidere di ripartire dalla MLS. Un altro fantasista, Alino Diamanti, ha risolto col Palermo e ha offerte da Metz, Lugano e dallo Spezia in B, ma aspetta un’opportunità in Serie A. Stesso discorso per l’ex Pescara Alberto Gilardino che ha declinato l’offerta di Venezia e Spezia (che lo avrebbe fatto diventare l’uomo immagine).