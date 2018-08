Gazzetta: “Cancelo è già nel cuore Juve”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Cancelo ha una corsa che gli permette di fare su giù per la fascia destra per 90’. Ieri ha toccato il pallone per ben sei volte dentro l’area avversaria, crossando in 8 occasioni. La sensazione è che il portoghese sia un diamante ancora abbastanza grezzo: quando continuerà la crescita in copertura e migliorerà alcune scelte diventerà devastante, spiega La Gazzetta dello Sport. Il suo acquisto e il ritorno di Leonardo Bonucci alzano la qualità all’inizio azione della Juventus. Appoggiarsi a Cancelo offre una preziosa alternativa ai lanci di Bonucci, alle ricezioni di Pjanic e alle giocate di Dybala quando si abbassa.