Gazzetta: “Guardi Gigio e rivedi Gigi: la gloria e il futuro”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima sfida in Juve-Milan è Buffon contro Donnarumma, portieri contro. È la sfida che segna il passare del tempo. Gigi aveva l’età di Gigio nel 1997, era un predestinato ma giocava la prima stagione da titolare al Parma, non era ancora un mito dei ragazzi, non un personaggio pubblico, scrive La Gazzetta dello Sport. Donnarumma a 19 anni, un mese e una settimana ha un milione e mezzo di follower su Instagram, vende magliette ai bambini milanisti, sembra tra noi da una vita. Oltre a far sentire invecchiato chi lo ricorda agli inizi, il confronto segnala che Gigio è un portiere pazzesco. Ha 96 presenze in A, 11 in Europa League, 5 in Nazionale. Buffon alla sua età si fermava a 24 in A e una in Coppa Uefa.