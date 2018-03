Gazzetta: “L’Italia non segna più: zero gol in tre partite”

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si vede luce alla fine del tunnel depressivo post-Spagna (e Svezia). Non è la sconfitta che preoccupa (Conte ne prese quattro dalla Germania, prima dell’Europeo), ma l’incapacità di reagire, spiega La Gazzetta dello Sport. Non c’è un c.t. sicuro, l’attacco non fa più gol e neanche viene rifornito, il ritmo basso rende prevedibile la manovra, non abbiamo play e 9, e non c’è un leader dal quale ripartire, se si esclude Buffon che tra un po’ giocherà la gara d’addio.