Gazzetta: “Quel pianto di Icardi e l’ovazione del popolo interista”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cosa succederà la prossima estate non si sa, ma la cosa certa è che Mauro Icardi ieri è definitivamente entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri. Il capitano dell’Inter ha incarnato la rabbia di una squadra che ha fatto l’impossibile per ribellarsi a un destino contrario, scrive La Gazzetta dello Sport. Quanto pesi Icardi lo si è capito nel finale. Spalletti all’85’ s’intestardisce per inserire Santon, in un primo momento sulla lavagnetta compare il 44 di Perisic, ma alla fine ad uscire è proprio Maurito, che non la prende certo bene, prima di sedersi in panchina ribadendo il proprio disappunto per essere stato tolto dalla lotta. L’ovazione del popolo interista all’uscita del guerriero mette i brividi, quasi quanto il pianto cui Icardi si abbandonerà al fischio finale.