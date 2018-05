Gazzetta: “Una Juve in HD per assicurasi il 7° scudetto”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’HD torna vicina, ed è un tentativo sicuro per... assicurarsi lo scudetto numero 7 nello stadio in cui mercoledì scorso Gonzalo ha potuto far solo passerella dopo la panchina iniziale e nel quale Paulo ha dato la sterzata per la Coppa Italia. In questa serata del possibile trionfo, la supercoppia d’assi torna vicina. Ed è un po’ come voler abbassare la saracinesca su dubbi e tentennamenti, spiega La Gazzetta dello Sport. Per l’HD – questo appuntamento Olimpico – è anche questione di Nazionale: domani ci sarà la lista dei 35 preconvocati di Jorge Sampaoli, c.t. dell’Albiceleste.