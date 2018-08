Gazzetta dello Sport: “Il Napoli spegne l’illusione del Milan”

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le tante cose che Gattuso ha imparato dal maestro Ancelotti c’è anche questa: se vinci a Napoli, come fece lui nell’88, puoi anche aprire un ciclo. Infatti Rino si è portato sul 2-0. Solo che poi Carletto ne ha fatti 3 in meno di mezz’ora: Zielinski, Zielinski, Mertens. Forse le mozzarelle promesse per telefono erano una metafora. Vatti a fidare degli amici eh, Rino? Più che uno scherzo, è stata un’altra lezione che aiuterà a crescere il giovane tecnico e il suo giovane Milan che ha giocato un primo tempo solido, ma troppo povero in costruzione, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport.