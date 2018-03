Gazzetta dello Sport: “Le mire del Napoli, salire a -2 dalla Juve”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stasera può cambiare tutto. Perché dopo il pari della Juventus a Ferrara, se batterà il Genoa il Napoli tornerà padrone del proprio destino. Perché con tre punti andrebbe a -2 e quota 100, quella cui aspira Maurizio Sarri sarà la cifra a cui si vince sicuro lo scudetto, dato che – se perdesse lo scontro diretto – la Juve non potrebbe andare oltre 99 punti, scrive La Gazzetta dello Sport. Per tutti questi motivi stasera il San Paolo si riempirà di entusiasmo per spingere gli azzurri. Servirà far gol e dunque battere quel Mattia Perin che potrebbe essere il prossimo portiere del Napoli.